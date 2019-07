Katy Perry : Retour sur ses plus grands hits (VIDEO)

Elle fait partie de ces chanteuses mondialement connues qui enchaînent les tubes ! Pourtant, la carrière de Katy Perry n'est pas si longue. En effet, c'est seulement en 2008 avec I Kissed A Girl que l'artiste américaine s'est fait connaître. Un tube ultra marquant qui lui a permis d'enchaîner les morceaux. Et plusieurs albums, des tournées mondiales et un Super Bowl plus tard, Katy Perry peut aujourd'hui se vanter d'être l'une des chanteuses les plus bankable du moment. Virgin Radio est revenu sur les plus grands tubes de la star. On regarde :

Never Really Over - 2019

Chained To The Rythm (ft. Skip Marley) - 2017

Dark Horse (ft. Juicy J) - 2014

Wide Awake - 2012

Last Friday Night - 2011

E.T. (ft. Kanye West) - 2011

California Gurls (ft. Snoop Dogg) - 2010