Katy Perry rend hommage aux victimes de l'attentat de Manchester

A l'affiche ce 27 mai au festival Big Weekend de la BBC Radio 1, Katy Perry a rendu un bel hommage aux victimes des attentats de Manchester en leur dédiant une version épurée de son tube "Part Of Me" à voir via Hull Daily Mail. Juste avant de chanter, la star a adressé à la foule un message d'espoir et d'unité : "Je crois que nous sommes extrêmement courageux. On est tous dans le même panier, non ? On continuera à danser et on continuera à faire de la musique. Cette prochaine chanson est pour Manchester. C'est pour tous ceux qui savent ce que c'est qu'une musique qui touche une communauté."

Katy Perry a ensuite demandé aux personnes dans la foule d'enlacer la ou les personnes se trouvant à côté. De nombreuses images sur les réseaux sociaux montrent ainsi des policiers et des fans bras dessus bras dessous. La chanteuse a fini son discours en saluant les victimes de l'attentat de Manchester, qui visait un concert d'Ariana Grande : "C'est une partie de nous qu'ils n'auront jamais. Repose en paix Manchester".