Le nouveau single de Katy Perry Swish, Swish featuring Nicky Minaj serait-elle une réponse au Bad Blood de Taylor Swift ? La mésentente légendaire entre les deux chanteuse font les choux gras de la presse depuis plusieurs années et l'interprète de I Kissed a Girl a décidé, une fois pour toutes, de régler ses comptes avec sa nemesis. Invitée du fameux Carpool Karaoke de James Corden, elle a, en effet, repris la genèse de l'histoire afin de clarifier les choses : "Tout a commencé pour une histoire de danseurs. Trois de mes danseurs ont voulu aller travailler avec elle. Ils m'ont demandé si j'étais d'accord, ce à quoi je leur ai répondu : 'Aucun problème, je ne suis pas en période de promotion. Mais dans un an, je le serai certainement. Aussi mettez bien une clause de préavis dans vos contrats'. L'année est passée et lorsqu'ils ont voulu venir retravailler avec moi, ils ont été virés. J'ai alors appelé Taylor pour avoir des explications et elle m'a complètement ignorée."

Mi-amusé, mi-surpris par les proportions qu'a pris cette dispute, James Corden demande à son invitée si elle serait prête à passer l'éponge sur cette querelle : "Elle a commencé, c'est à elle de terminer." récolte-t-il en guise de réponse avant de poursuivre : "Mais si tu recevais un texto de la part de Taylor disant qu'elle voulait enterrer la hache de guerre ?" Katy Perry est alors, on ne peut plus claire, et répond sans tergiverser : "Je n'espère qu'une chose, c'est que cette mer** se termine mais je crois également au lien de cause à effet. Et il y aura un effet boomerang à cette histoire. Maintenant je pense sincèrement que si les femmes collaboraient au lieu de se déchirer, elles seraient les maîtres du monde !" Voilà qui est dit ! Pour ceux qui en doutait, Katy Perry est une vraie féministe et il n'y a qu'à voir le clip de Bon Appetit pour être convaincu.