Katy Perry : Regardez son live sur le plateau de Ellen Degeneres (VIDEO)

Le 9 août dernier, Katy Perry dévoilait le clip de Small Talk sur sa chaîne YouTube. Depuis, la vidéo a fait du chemin puisque ce sont plus de 17 millions d'internautes qui se sont arrêtés sur cette création originale. Co-écrit avec le chanteur Charlie Puth (connu pour son duo avec Selena Gomez, We Don't Talk Anymore), le titre semble se faire une jolie place dans le paysage pop. La preuve, c'est en live à la télévision américaine que la diva a souhaité partager son nouveau morceau. Et pas chez n'importe qui...

Toute de rose et de paillettes vêtue, Katy Perry a illuminé le plateau de l'animatrice la plus regardée des Etats-Unis, Ellen Degeneres. Accompagnée de ses musiciens et de ses choristes, l'interprète de Teenage Dream s'est donnée à fond devant un public visiblement aux anges.