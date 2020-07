Katy Perry : Regardez sa performance haute en couleur pour Smile (VIDEO)

Retour en force pour la célèbre chanteuse américaine ! Trois ans après l'échec commercial de son album Witness, la future maman - elle devrait accoucher dans les semaines à venir de son premier enfant - a décidé de tout miser sur son nouveau projet. Porté par les morceaux Daisies, Harleys in Hawaii ou encore Never Really Over, son opus Smile devrait donc sortir le 14 août prochain. Un choix de titre qui est loin d'être le fruit du hasard puisque Katy Perry avoue que cet album a été écrit dans une période très difficile de sa vie : "Je sortais d'une période sombre avec 'Witness' et j'ai conçu un disque durant deux ans. J'en ai écrit une partie alors que j'étais en dépression clinique et que j'essayais de retrouver la lumière au bout du tunnel. Quand j'écris des chansons comme 'Firework' ou 'Roar', ce n'est pas parce que je vois la vie en rose. C'est justement parce que je traverse des moments difficiles et que j'essaie de m'en sortir".

Quelques jours après avoir révélé la bande son de son titre Smile, c'est désormais une performance en vidéo qu'a décidé de nous offrir la chanteuse qui s'était produite à la mi-temps du Super Bowl en 2015. On la retrouve donc dans un montage délirant où elle apparaît en habit de clown assise sur une bouche géante ou dansant à côté d'énormes souliers. Une interprétation haute en couleur dans laquelle on retrouve l'univers du cirque - qu'on devrait également découvrir dans le prochain album - mais surtout une Katy Perry enceinte et plus en forme que jamais. Une attitude et des projets plus que prometteurs pour ce qui pourrait bien permettre à la chanteuse de 35 ans de renouer avec le succès. Et c'est tout le mal qu'on lui souhaite.