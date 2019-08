Katy Perry : Regardez les premières images de Small Talk, son nouveau clip !

Lorsqu'il s'agit de créer un clip vidéo, Katy Perry ne déçoit jamais ! Que ce soit pour Roar et son univers dans la jungle ou Bon Appétit et sa version loufoque, rien ne semble faire peur à l'artiste excentrique. Bien au contraire. Une habitude qu'elle devrait réitérer avec son futur projet Small Talk dans lequel on la voit encore une fois au sommet de son originalité. En effet, c'est cette fois au monde des animaux, et plus particulièrement des chiens, que l'interprète de I Kissed A Girl s'attaque. Affichée en grande pompe sur son compte Instagram, la photo a déjà séduit plusieurs centaines de milliers d'internautes. On la voit en vert dans un endroit à la décoration rococo et accompagnée d'un bébé chien qu'elle frotte contre sa joue.

Et comme deux publications valent mieux qu'une, Katy Perry ne s'est pas arrêtée en si bon chemin puisqu'elle a également posté une vidéo du making-of de sa vidéo Small Talk. On aperçoit la star aux millions d'albums vendus en train d'expliquer à son équipe quel type de chien elle souhaite pour son clip. Ensuite, c'est carrément à un défilé de chien lors d'un concours que l'on devrait voir dans le projet. Prévu pour le 30 août prochain, la vidéo devrait, une fois de plus, valoir à la chanteuse des millions de vues.