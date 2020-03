Katy Perry : Que réserve son prochain album ? 

Quelques bonnes nouvelles en cette période aussi inédite que particulière... Katy Perry prépare activement son prochain album et pas plus tard qu'il y a quelques semaines, la popstar présentait Never Worn White. Ce nouveau single ne pouvait pas être mieux accueilli par le public - d'autant plus que Katy Perry a profité de sa sortie pour annoncer sa grossesse. Peu de temps après avoir dévoilé ce nouveau morceau, la star a annoncé travailler activement sur la suite : on attend quelques nouveautés pour cet été. Mais alors, que réserve ce nouvel album ?

Ryan Tedder (qui a notamment travaillé avec Taylor Swift ou encore Adele), s'est confié sur l'opus tant attendu : «J’ai travaillé avec Katy Perry il y a deux semaines. Elle est dans une super phase. J’ai juste fait une chanson avec elle, mais je suis amoureux de ce titre. J’espère qu’il sortira.», a t-il ainsi avoué. «Je n’ai pas entendu grand-chose de l’album mais les compositeurs qui travaillent dessus font partie des meilleurs du monde. J’ai travaillé avec eux sur d’autres morceaux pour d’autres artistes. Elle a la meilleure ‘team’. Je suis impressionné par ce que j’ai pu entendre. On n’oublie souvent à quel point Katy Perry est une bonne chanteuse. C’est une grande vocaliste et elle n’est pas assez reconnue pour ça. », poursuit-il.

Patience, Katy Perry sera bientôt de retour dans les charts.