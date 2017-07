Katy Perry présentera les MTV VMAs 2017, des surprises à prévoir

C’est le rendez-vous incontournable de la fin de l’été, la cérémonie des MTV Video Music Awards récompense tous les ans les meilleurs clips de l’année écoulée. L’édition 2017 se tiendra le 27 août prochain à Los Angeles et la liste des nommés a été dévoilée en début de semaine : Ed Sheeran, Harry Styles, Foo Fighters, The Weeknd, Coldplay ou encore Green Day et Ariana Grande figurent parmi les nombreux artistes sélectionnés cette année. La soirée s’annonce donc inoubliable, d’autant plus que MTV vient d’annoncer le nom de la maitresse de cérémonie : la géniale Katy Perry !

Elle même nommée dans pas moins de cinq catégories (Meilleur clip pop, Meilleure réalisation, Meilleurs effets visuels, Meilleure direction artistique et Meilleure collaboration), Katy Perry sera aussi l’une des artistes à se produire en live durant la soirée. Dévoilera t-elle en avant-première le clip de « Swish Swish », pour lequel elle a récemment lancé un concours afin de recruter des danseurs ? Interprètera t-elle le titre en live pour la première fois avec Nicki Minaj ? Surprise ! En tous cas, la pop star américaine est bien connue pour son excentricité et son sens de l’humour, il risque donc d’y avoir de l’ambiance ! A noter aussi que pour la première fois, l’intégralité des catégories des MTV Video Music Awards sera non genrée. Fini les trophées de « l’artiste masculin » ou « l’artiste féminine » de l’année, les meilleurs seront récompensés, sans distinction de sexe. Actuellement en pleine promotion pour son nouvel album « Witness », Katy Perry aura donc la lourde tâche d’assurer les sketchs entre chaque remise de prix. Bonne chance Katy !