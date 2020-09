Katy Perry prépare un documentaire très intimiste sur sa vie et sa carrière !

En l'espace d'une semaine, Katy Perry aura donné naissance à son premier enfant -une petite fille prénommée Daisy- et à son cinquième album studio. Rien que ça. Très attendu par les fans de la chanteuse, ce nouvel opus marque le grand retour de cette dernière depuis le demi succès de Witness, sorti en 2017. Porté par des tubes comme Daisies, Smile ou encore Never Really Over, l'album Smile ne semble pourtant pas emballé les foules. Des débuts plutôt calmes malgré une promotion bien huilée et de nombreuses sorties de clips. Mais celle qui avait enflammé la mi-temps du Super Bowl en 2015 n'a pas dit son dernier mot...

Récemment interrogée par The Daily Star, Katy Perry affirme qu'un documentaire serait en cours de préparation. "Nous n'avons que cinq chapitres et il y en aura peut-être huit, neuf ou même dix chapitres et j'ai des images incroyables - je suis toujours en train de documenter des choses" raconte la star avant de préciser que c'est Miss Americana qui l'a inspiré dans sa démarche : "Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est le documentaire de Taylor". Une nouvelle qui devrait ravir les fans de Katy Perry même si aucune date n'a encore été révélée. A l'heure où de nombreuses célébrités enchaînent les contrats avec les plateformes de vidéos à la demande (Beyoncé, Billie Eilish, Chris Brown, Travis Scott...), il semblait naturel que l'une des chanteuses pop les plus populaires de la décennie en fasse de même.