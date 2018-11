Katy Perry, Pink!, Rihanna, Lady Gaga... ces chanteuses les mieux payées au monde selon Forbes !

Qui est la chanteuse ayant touché le plus d'argent durant l'année 2018 ? Forbes vient de dévoiler sa liste des chanteuses les mieux payées au monde et sur le podium nous retrouvons -presque sans surprise, Katy Perry, Taylor Swift et Beyoncé !

Eh bien c'est un pari gagné pour Katy Perry qui se hisse sur la première marche du podium des chanteuses les mieux payées. Un retour en force puisque la chanteuse passe de la neuvième place, l'an dernier, à la première avec pas moins de 83 millions de dollars engendrés durant 2018. Une fortune notamment dû à sa tournée mondiale Witness Tour (1 million de recette par soir) qui fut un véritable succès à défaut de son album, plutôt mitigé et à son rôle de coach dans l'émission American Idol (20 millions). Une première place également dû au fait que le magazine n'a pas compté l'intégralité des dates de la tournée Reputation Stadium Tour de Taylor Swift. Ce qui expliquerait, notamment, la seconde place de cette dernière.