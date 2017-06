Katy Perry, Pharrell Williams... Quand le Virgin Tonic fête la musique !

Ce soir, vous allez être des milliers à défier la chaleur pour aller fêter la musique. Mais parce qu'on est du genre impatient, on a décidé de faire la fête dès le matin. Pour fêter la musique, Nico Bou et son groupe (The Comets) ont eu l'idée de reprendre vos artistes favoris en live. Le principe est plutôt simple : une fois la voix de Katy Perry isolée, ils l'accompagnent en direct ! Chained To The Rythme repris par le Virgin Tonic, ça donne ça !