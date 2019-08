Katy Perry perd son procès, elle compte faire appel

Le verdict est tombé : Katy Perry et son équipe ont bel et bien été accusés de plagiat pour le morceau Dark Horse. Selon la justice, Katy Perry se serait donc largement inspirée de "Joyful Noise" pour produire son titre. De ce fait, près de 2,78 millions de dommages et intérêts sont réclamés Le montant pourrait donner le tournis mais soyons honnête, ce n'est rien comparée à ce qu'a pu engendrer Dark Horse depuis sa sortie il y a cinq ans. Or, via un communiqué publié dans le magazine Variety, Katy Perry et son équipe on fait savoir qu'ils allaient faire appel : "Il n'y a pas d'infraction. Il n'y a pas de similitude substantielle. La seule chose en commun est une expression non protégée - des notes C et B uniformément espacées - répétées", indiquent-ils.

Ils poursuivent : "Des musiciens, notamment des musicologues du monde entier, expriment leur désarroi à ce propos. Nous continuerons à nous battre à tous les niveaux appropriés pour rectifier cette injustice ". Alors que Katy Perry semble teaser un nouveau single, la popstar ne semble donc pas décidée à s'avouer vaincue. Il faudra donc faire de preuve de patience, le temps qu'une autre décision soit rendue...