Katy Perry est de retour, dans moins de trois semaines on pourra découvrir le successeur de Prism. Ce 15 mai, alors qu'on s'attendait à ce que la chanteuse dévoile une nouvelle chanson, elle a en fait dévoilé le nom de son nouvel album, sa date de sortie ainsi que la tournée qui l'accompagne ! Ce cinquième album studio s'intitule donc Witness, et il sera dans les bacs le 9 juin prochain. Bonne nouvelle pour les fans américains de la chanteuse, celle ci partira en tournée Nord-Américaine dès le mois de septembre. Espérons pour le reste du monde qu'elle annonce très rapidement des dates de concert partout ailleurs !

Les fans qui achèteront des places pour la tournée Américaine de Katy Perry recevront automatiquement une copie de Witness. Pour les autres, les pré-commandes de l'album débutent ce vendredi 19 mai. Le retour de Katy Perry est pour le moment en demi-teinte, si la chanteuse a plutôt convaincu avec Chained To The Rythm, le deuxième single dévoilé, Bon appétit, n'a pas remporté autant de suffrages qu'escompté. Witness la chanson titre de l'album sera-t-elle celle qui emportera l'adhésion du public ? C'est tout le mal que l'on souhaite à l'artiste dont on se demande également si elle répondra à Taylor Swift dans ce nouvel opus !