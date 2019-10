Katy Perry nous emmène en balade à moto avec le clip Harleys in Hawaii (VIDEO)

Un paysage paradisiaque, un couple amoureux et une Harley Davidson... tous les ingrédients semblent réunis dans le nouveau clip de Katy Perry : Harleys in Hawaii. Un projet pour lequel l’artiste a décidé de se plonger quelques années en arrière, à l'époque où la célèbre île s'est fait connaître pour son côté Peace & Love. Troisième titre de ce qui semble être les prémices du sixième album de l'interprète de Teenage Dream, cette dernière vidéo lui aurait été inspirée par une virée en amoureux avec Orlando Bloom.

"Toi et moi, roulant en Harley à Hawaii, je suis derrière toi et je tiens tes hanches, je veux que tu m’emmènes faire un tour" chante la jeune artiste dans son nouveau titre. Un tournant pour celle qui se confiait il y a quelques mois sur sa rupture et la dépression qui l'envahissait. Assez éloigné de ses clips habituels très colorés, Harleys in Hawaii montre une nouvelle facette de la star à ses nombreux fans. Et ce n'est pas pour nous déplaire.