Katy Perry ne compte pas sortir d'album de sitôt ! 

Katy Perry serait-elle sur le point de retourner en studio ? La question est sur quelques lèvres et pour couper court à toutes spéculations, la pop star a tenu à s'exprimer sur le sujet. Après le succès très mitigé de son cinquième album Witness, sorti en 2017, il était assez peu probable que l'interprète de Roar regagne le chemin des studios aussi rapidement.

"J'ai été sur la route pendant près de 10 ans donc je veux juste me relaxer. Je ne compte pas me lancer directement dans un autre album. J'ai le sentiment d'avoir beaucoup donné et d'être une pop star accomplie, et je suis reconnaissante pour ça." confie-t-elle au magazine Footwear News.

La chanteuse confie également qu'elle n'a plus rien à se prouver et qu'elle se sent désormais libérée. Elle ajoute qu'elle adore faire et écrire de la musique mais qu'elle ne se sent plus dans le game même si elle se sent toujours artiste.

Bon, eh bien c'est dit ! La nouvelle risque de secouer quelques fans mais rassurez vous, les amis ! Ceci n'est qu'un break -court ou long, on ne sait pas encore... Ce qui laisse l'espoir de la voir réapparaître un jour dans les charts américains et du monde entier.