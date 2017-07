Katy Perry ne fait décidément rien comme les autres ! Alors que la vidéo lyrics hilarante de Swish Swish a déjà beaucoup fait parler d'elle, la chanteuse a décidé de continuer de faire le buzz pour le clip qui devrait arriver d'ici quelques semaines ! Le site américain Billboard a, en effet, dévoilé que l'interprète de Roar avait lancé un concours pour recruter les danseurs qui figureront au générique de sa prochaine vidéo. Le principe est simple : les concurrents devront poster leur plus belle chorégraphie sur les plateformes Youtube, Instagram ou Musical.ly en les accompagnant du hashtag #SwishSwishChallenge et en taguant @KatyPerry ainsi que le partenaire de l'opération @DanceOn.

Les vidéos devront être envoyées avant le 12 juillet et les candidats seront obligatoirement âgés de 13 et plus et surtout résideront aux Etats-Unis (il est temps de reprendre contact avec vos amis américains et d'emprunter leur adresse). En guise d'annonce officielle, Katy Perry s'est mise en scène dans une vidéo expliquant les détails du concours et révélant que les chorégraphies pourront être aussi bien drôles que bizarres ! La chanteuse choisira elle-même le ou les heureux gagnants pour le clip qui se tournera à la fin du mois de juillet de l'autre côté de l'Atlantique. Après avoir rendu hommage aux victimes de l'attentat de Manchester, Katy Perry montre encore et toujours sa générosité !