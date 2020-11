Katy Perry interprète Not The End of The World en live (VIDEO)

Le 9 novembre dernier, Katy Perry se produisait en live pour le Tmall Double 11 Gala - un évènement de shopping en ligne organisé en Chine. Pour la star, c'était l'occasion de jouer Not The End of The World (à retrouver sur son dernier album, Smile) en live - virtuel, évidemment. Voyez plutôt :

On ne va pas se mentir, Katy Perry ne pouvait pas choisi meilleure chanson pour coller à l'actualité. Not The End of The World est-il le prochain single chargé de défendre l'album ? Seul le temps le dira ! En attendant, Smile est toujours disponible - avec son lot de pépites. De Daisies à Cry About It Later, l'opus propose quelques hits.