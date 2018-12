Katy Perry : Immortal Flame, le nouveau single à découvrir dans Final Fantasy 

Katy Perry est de retour et cette fois, elle fait équipe avec l'éditeur Square Enix. Tenez-vous bien, l'interprète de This is How We Do a posé sa voix sur un morceau à découvrir dans "Final Fantasy Brave Exvius" et visiblement, ce n'est pas tout : sachez que la chanteuse devrait également faire une apparition dans le jeu (à compter du 12 décembre, date de la sortie du morceau) mais seulement sur une période limitée. Pour promouvoir cette collaboration, une vidéo a été publiée - vidéo dans laquelle Katy Perry interprète le titre avant de prendre l'apparence de son alter ego virtuel.

Avant cela, la chanteuse avait déjà participé à un projet comme celui-ci : pour rappel, elle avait offfert une version un peu particulière de Last Friday Night pour les Sims 3. Et dans un autre registre, sachez que Cozy Little Christmas, un morceau taillé ce mesure pour se mettre dans l'ambiance des fêtes (et signé Katy Perry, toujours) est d'ores et déjà disponible !