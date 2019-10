Katy Perry fête son anniversaire, Robin vous fait son top titres !

Véritable machine à tubes, Katy Perry n'a plus rien à prouver : alors qu'elle vient de dévoiler Small Talk ou encore Harleys in Hawaï, la star peut se vanter d'avoir déjà quelques bangers à son actif : Teenage Dream, I kissed a Girl, Roar... on ne les compte plus. A l'occasion de son anniversaire (Katy Perry fête ses 35 ans aujourd'hui), Robin vous partage ses titres favoris dans le Warm-Up !

1. Teenage Dream

2. I Kissed a Girl

3. California Gurls

4. Last friday Night

5. If We Ever Meet Again ft. Timbaland

Et vous, quel est votre titre favori de Katy Perry ?