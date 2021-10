Katy Perry fête ses 37 ans, retour sur ses meilleures live (VIDEOS)

Lorsqu'elle explose grâce à son tube I Kissed A Girl en 2008, Katy Perry n'en est pas à son coup d'essai. En effet, quelques années plus tôt, c'est avec l'album Katy Hudson, inspiré de son vrai nom, qu'elle tente de faire entendre sa voix puissante et originale. Si cet opus est un échec retentissant, ce ne sera pas le cas de One Of The Boys, dévoilé en 2010 et écoulé à plus de 7 millions d'exemplaires à travers le monde. Avec ce deuxième disque, la jeune californienne de 24 ans connaît un succès fulgurant. Aussitôt engagée dans sa nouvelle vie de star de la pop, la chanteuse enchaînera avec l'album Teenage Dream, son plus gros succès à ce jour, puis Prism, Witness et, le dernier en date, Smile. Un parcours impressionnant pour cette fille de pasteur un tantinet provocatrice qui a su mettre le monde à ses pieds. Alors qu'elle fête ses 37 ans, la jeune maman - elle a eu une fille avec Orlando Bloom il y a quelques mois- demeure l'une des chanteuses les plus populaires et influentes de sa génération. Retour sur quelques-unes de ses prestations les plus marquantes !