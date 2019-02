Katy Perry et Zedd dévoilent le clip futuriste de 365 et c'est à voir sans plus attendre (VIDEO)

Une collabortation entre Zedd et Katy Perry ? C'est tout ce que l'on attendait. On se souvient que Zedd en avait évoqué la possibilité lors d'une interview donnée en Australie, confirmant que les deux artistes avaient bel et bien travaillé ensemble - sans pour autant savoir si le morceau sortirait un jour. Eh bien, c'est maintenant chose faite : 365 est sorti cette nuit et pour accompagner ce featuring Ô combien réussi, les deux artistes ont même publié un clip - assez futuriste et déroutant. Voyez plutôt :

Brillant mais... effrayant. Le clip de 365 nous plonge dans un monde où, clairement, les robots prennent de plus en plus de place. Et si les cyborgs remplaçaient véritablement les humains ? Pourrait-on les aimer ? Et eux, seraient-ils capables du moindre du sentiment ? Ce sont toutes les questions que soulève le clip. Katy Perry, bluffante en robot au coeur brisé livre une performance parfaite avec un Zedd complètement dérouté. De quoi nous laisser méditer sur le futur qui nous attend.