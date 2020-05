Katy Perry et Taylor Swift préparent t-elles une collaboration ?

Verra t-on un jour Katy Perry et Taylor Swift collaborer ensemble ? C'est en tout cas le rêve de nombreux fans. Et il faut dire que maintenant que les deux popstars ont signé l'Armistice (on se souvient de l'apparition surprise de Katy Perry dans le clip You Need To Calm Down), l'idée ne serait pas si folle que ça. Depuis quelques jours (plus précisément depuis que Katy Perry tease son cinquième album), les fans sont persuadés que les deux artistes préparent quelque chose. Alors, qu'en penser ? On fait le point.

HEAR. ME. OUT.Taylor is wearing a daisy shirtKaty referenced yntcd two days agoTaylor posted 1 hour and 25 minutes after Katy... THATS 85 MINUTES....Those numbers are coming back.. what if we get a big announcement tomorrow maybe a collab on Katy’s #DAISIES ???? pic.twitter.com/szp1XWf0Io — ????????????????????????????????????????????✨ (@rainycabridee) May 7, 2020

Les fans se basent ainsi sur les posts récents des deux artistes : Taylor Swift postait une photo récente de son confinement, photo sur laquelle elle porte un pull arborant des marguerites (Daisies, en anglais). Daisies ? Tiens, comme le premier single du prochain album de Katy Perry. Et ce n'est pas tout. Dans ce même post, Taylor Swift use de l'émoji serpent (en clin d'oeil à l'ère de Reputation). Le lien ? La chanson Don't Blame Me dans laquelle Swift chante "I once was you poison ivy, now I'm Your Daisy".

Des fans sont allés jusqu'à poser directement la question à Katy Perry sur les réseaux sociaux. Au lieu de passer outre, l'artiste à répondu de façon énigmatique. Avant de déclarer au média Extra : "Eh bien, vous allez devoir vous brancher sur 'American Idol' la semaine prochaine pour voir si toutes les rumeurs sont vraies ou fausses". Evidemment, on attend avec impatience. Alors que le duo entre Lady Gaga et Ariana Grande s'apprête à sortir, on ne va pas se mentir, on aime voir deux artistes féminines collaborer et se soutenir.