Dans le cadre de la semaine spéciale Katy Perry sur Virgin Radio, dimanche c'est la fête avec la diffusion d'une interview de la star ! Celle ci a rencontré ses fans début juin, ans les locaux de la radio et pour l'occasion elle s'est également confiée au micro de Lionel. Dimanche 11 mai entre 20h et minuit, vous avez donc rendez-vous sur Virgin Radio pour découvrir un Lab Virgin Radio avec Katy Perry . Deux jours après la sortie de Witness, tout nouvel album de Katy Perry dans les bacs depuis le 9 juin, vous saurez tout sur ce quatrième opus et ses chansons déjà cultes Chained To The Rhythm, Bon Appétit et Swish Swhish !

Il n'y a pas que les KatyCats qui vont se régaler ce week-end en écoutant le Lab Virgin Radio, les oursons aussi ! Si on devait donner un surnom aux fans du chanteur Ours ce serait celui là. Si vous n'êtes pas familier de l'univers du fils d'Alain Souchon, raison de plus pour bien être à l'écoute dimanche 11 mai entre 20h et minuit. Celui qui revient en force cet été avec le titre Jamais Su Danser, dont le clip sortira lundi 12 juin, devrait nous en apprendre plus sur son troisième album à paraître à la rentrée. Vivement dimanche !