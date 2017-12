Les premières images du tournage du clip de Hey, Hey, Hey dévoilaient une Katy Perry déguiser en Marie-Antoinette. Mais si la chanteuse a effectivement revêtu les habits de la jeune reine de France, elle n'a pas manqué de lui apporter de la modernité ! Dans la vidéo de ce nouvel extrait de Witness, la célèbre figure de l'histoire de France possède un téléphone portable, facetime avec son mari et son amant et boit un café "Napoleon's coffee" qui ressemble à s'y méprendre à une boisson Starbucks ! Le tout sous fond d'un Versailles féerique et acidulé, signature incontestable de l'interprète de I Kissed a Girl.

Hey, Hey, Hey est le quatrième extrait de Witness après Chained To The Rythm, Bon Appetit et Swish, Swish dont le making-off du clip montre combien les acteurs se sont amusés sur le tournage. Un nouveau morceau toujours aussi efficace et entêtant, sur lequel apparaît également le nom de Sia, qui permettra sans nul doute d'entériner définitivement le succès de ce cinquième album studio. Actuellement en plein Witness Tour, une tournée mondiale initiée en septembre 2017 qui la portera aux quatre coins du globe jusqu'en août 2018, Katy Perry aura bien mérité quelques jours de repos pendant les fêtes de fin d'année pour recharger ses batteries !