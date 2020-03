Katy Perry enceinte, Lady Gaga au Stade de France, Eminem lance un défi impossible à ses fans... les news musique de la semaine !

Si vous avez manqué les news musique les plus marquantes de la semaine, pas de panique : de Katy Perry à AC/DC en passant par Eminem, voici les news musique de la semaine !

D'abord, on commence avec LA nouvelle qui a secoué la sphère musicale cette semaine : Katy Perry est de retour dans les charts avec un nouveau single mais, elle ne s'est pas contenté de dévoiler un clip : tenez-vous bien, la chanteuse a annoncé sa grossesse ! Avec Orlando Bloom, la chanteuse attend son premier enfants.

Katy Perry est enceinte !

On poursuit avec un défi insolite (et presque impossible) lancé par Eminem à ses fans : seront-ils capables de rapper plus vite que lui ? Nombreux ont tenté et jusqu'à présent, peu (vraiment très peu) ont réussi.

On poursuit avec AC/DC : le groupe sera bientôt de retour avec un nouvel album et des pétitions circulent pour les faire jouer lors de la prochaine mi-temps du SuperBowl.

Maroon 5 s'excuse

On termine avec les excuses de Maroon 5 : après une performance ratée, Adam Levine s'est excusé auprès des fans.

Lady Gaga sera au stade de France !

Enfin, sachez que Lady Gaga a annoncé une date au Stade de France !