Katy Perry en Marie-Antoinette sur le tournage d'un nouveau clip (PHOTOS)

La superstar ne s'arrête jamais. Entre la sortie de son cinquième album, la tournée mondiale Witness World Tour et son récent documentaire Will You Be My Witness disponible sur YouTube, on peut dire que Katy Perry n'a pas perdu de temps en 2017 qui marque son grand retour sous le feu des projecteurs. Et la chanteuse américaine n'est pas prête de prendre une pause puisque l'exploitation de Witness est loin d'être finie ! En effet, après les singles "Chained To The Rhythm", "Bon Appétit" et "Swish Swish", l'artiste a jeté son dévolu sur un nouvel extrait de l'album : Katy Perry est actuellement en train de tourner le clip d'un nouveau single. Découvrez les premières images sur le tournage ci-dessous !

Non vous ne rêvez pas, Katy Perry s'est transformée en Marie-Antoinette pour les besoin de son nouveau clip ! Encore une fois, compte tenu de sa tenue et du lieu choisi pour le tournage, il faut s'attendre à une vidéo à gros budget pour ce nouveau single-mystère. Si rien n'a été confirmé officiellement, le bruit court que Katy Perry filmerait ce clip pour le titre "Hey Hey Hey". D'autres fans, eux, espèrent que ce sera le clip de "Roulette". Soyons sages et attendons la confirmation par la pop star elle-même qui devrait arriver bientôt ! En attendant, on se revoit le making of hilarant du clip de "Swish Swish".