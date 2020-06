Katy Perry : Elle est désormais l'artiste féminine la plus vue au monde sur Vevo !

Le 14 août prochain, Katy Perry dévoilera son cinquième album ! Très attendue par ses fans, la chanteuse -qui devrait également accoucher de son premier enfant dans la foulée - a déjà affirmé qu'elle gérerait sans problème ses différentes casquettes. Un planning qui s'annonce donc très chargé même si l'artiste mise également sur ce nouveau projet pour faire oublier l'échec de son dernier opus, Witness. Après avoir révélé les titres Small Talk et Harleys in Hawaii, celle qui s'est faite connaître en 2008 avec I Kissed A Girl reste l'une des artistes les plus populaires de ces dernières années.

La preuve, Katy Perry vient de décrocher le record de l'artiste féminine la plus vue au monde sur Vevo. Il faut dire que grâce à ses nombreux tubes, la chanteuse américaine a réussi à cumuler plus de 19 milliards de vues. Des chiffres totalement délirants. A l'heure d'aujourd'hui, 31 de ses clips dépassent les 100 millions de vues, a déclaré la plateforme américaine. Toutefois, ce sont surtout les titres Roar (3,1 milliards), Dark Horse (2,8 milliards) ainsi que Firework et Last Friday Night (1,2 milliards) qui lui permettent d'accéder à ce titre tant convoité. Une place que l'artiste âgée de seulement 35 ans n'aura probablement pas beaucoup de mal à conserver avec la sortie de son nouvel album dans les prochaines semaines.