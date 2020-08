Katy Perry dévoile un extrait de Teary Eyes (VIDEO)

Patience, le nouvel opus de Katy Perry sera dans les bacs le 18 août prochain ! La star a fait un retour triomphal avec Smile, un premier extrait prometteur. La bonne nouvelle, c'est que l'interprète de Roar (qui vient de dévoiler la tracklist de l'album tant attendu) a poursuivi son teasing en dévoilant un extrait de Teary Eyes. Et forcément, c'est à découvrir sans plus attendre !

Avec cet album, Katy Perry compte revenir sur l'une des période les plus sombres de sa vie, partageant avec ses fans un chapitre qui, parfois, aura difficile. C'est justement le thème abordé dans Teary Eyes - Smile s'annonce comme l'un des opus les plus vulnérables et personnels de la popstar et rien que pour ça, on a hâte de le découvrir.