Katy Perry dévoile une vidéo animée pour Never Really Over (VIDEO)

Lorsqu'il s'agit de promotion, Katy Perry sait quoi faire. Extrêmement présente sur les réseaux sociaux et les plateaux (virtuels), l'interprète de Roar défend son nouvel album Smile avec brio. Pour rappel, l'opus sera publié d'ici quelques heures, le 28 août. Et la bonne nouvelle pour les fans, c'est qu'une vidéo animée vient tout juste d'être dévoilée pour le single Never Really Over. Evidemment c'est à découvrir tout de suite !

"Ce n'est pas parce que cette chanson est sortie en mai 2019 que c'est terminé", a t-elle écrit sur Twitter en postant la vidéo. "Cette vidéo s'inspire de ma propre expérience de la vaisselle pendant le confinement", précise t-elle avec humour. Never Really Over, Smile ou encore Daisies seront à retrouver sur le prochain album de la star.