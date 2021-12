Katy Perry dévoile le titre "When I'm Gone" !

Une résidence à Las Vegas ou la consécration pour les plus gros artistes. Démesuré, grandiose, épique… voilà comment sont décrits les shows des artistes en résidence à Las Vegas. Céline Dion, Elton John, Jennifer Lopez, Britney Spears ou encore Lady Gaga pour ne citer qu’eux, ont eu cette reconnaissance de l’industrie, synonyme de popularité, d’exposition et de pactole…

On vous l’annonçait il y a quelques mois, Katy Perry était pressentie elle aussi pour inaugurer The Theatre, une nouvelle salle de 5000 places comprise dans le nouveau casino de la ville : Resorts World. C’est chose faite puisque la chanteuse a ouvert le bal mercredi 29 décembre et a joué devant une salle comble, son show intitulé Play.

Katy Perry - Las Vegas (Abaca)

En playlist et en show, les plus gros tubes de la star américaine de 37 ans, Firework, Roar, I kissed a girl, Roar., California Gurls, Dark Horse... Que des hits annonciateurs d'un show tubesque et explosif. Play programmé pour le moment jusqu’en mars 2022 signe ainsi le retour sur scène de Katy Perry plus d’un an après la naissance de sa fille. L’occasion pour la chanteuse de marquer le coup et d'annoncer son prochain album. En effet, parmi ses tubes, la chanteuse a dévoilé hier le titre « When I’m Gone » en duo avec le dj et producteur suédois, Dj Alesso. Un titre dance très pêchu qui trouvera sans nul doute sa place dans les charts et sur les dancefloors.

Découvrez la Lyrics vidéo de When I’m Gone, le nouveau Katy Perry

Le clip quant à lui sera dévoilé le 10 janvier prochain.