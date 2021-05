Katy Perry dévoile le titre Electric en collaboration avec Pokémon (VIDEO)

Il y a quelques mois, Katy Perry dévoilait Smile, son tout nouvel album. Très attendu par les fans de la chanteuse, ce nouvel opus semblait porter beaucoup d'espoirs après le demi-succès de Witness, en 2017. Des attentes qui n'ont pas vraiment été comblées et qui laissent un goût amer à la communauté de l'interprète de I Kissed A Girl. Alors que la star semble désormais se concentrer sur sa nouvelle vie de maman et son rôle de jury dans l'émission American Idol, elle vient également de dévoiler Electric, un titre en hommage au personnage de Pikachu. Ce morceau devrait d'ailleurs figurer sur Pokémon 25: The Album, l'opus qui célébrera les 25 ans de la célèbre franchise japonaise et sur lequel on retrouvera également J Balvin et Post Malone.

Quelques jours après avoir annoncé le lancement de sa résidence au casino Resort World à Las Vegas en décembre prochain (où elle devrait succéder à Céline Dion), Katy Perry nous offre un clip attachant dans lequel elle vole presque la vedette au célèbre Pikachu. Un morceau plutôt bon enfant dans lequel la chanteuse nous démontre, une fois de plus, toute la puissance de sa voix. "Lorsque j’ai visité le Pokémon Café lors d’un voyage au Japon, j’ai été très nostalgique. Ça m’a fait penser à mes années collège. Alors quand j’ai reçu l’appel pour participer à la célébration du 25ème anniversaire aux côtés de Post Malone et J Balvin, j’étais ravie" confiait la star américaine lors de l'annonce en janvier dernier. Un participation sympathique sans être historique qui devrait offrir une belle couverture médiatique au quart de siècle de la franchise japonaise !