Katy Perry dévoile le clip Kitchissime de Cozy Little Christmas (et on est fan)

Sortez vos guirlandes et vos pulls de Noël les plus kitsch : vous serez dans le thème pour le clip de Cozy Little Christmas ! Pour célébrer l'hiver 2019 (et la fin de la décennie), Katy Perry offre un clip (on ne peut plus coloré) au morceau publié en 2018. Au casting, on retrouve (évidemment) la star mais aussi... le Père Noël et quelques créatures poilues carrément adorables.

Réalisé par Watts, le clip nous montre une Katy Perry en mère Noël qui, entre deux préparatifs, prend le temps de bronzer à la piscine (avec le Père Noël ) ! Ce n'est clairement pas le meilleur clip de la star (Dark Horse sera à jamais au sommet de notre Top) MAIS on ne va pas se mentir, il n'y a rien de mieux pour se mettre dans l'ambiance des fêtes ! La preuve, la vidéo a déjà dépassé le million de vues du Youtube.