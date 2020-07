Katy Perry dévoile le clip de Smile (VIDEO)

Plus que quelques semaines avant le retour de Katy Perry dans les charts ! La chanteuse (qui cartonne déjà avec son single Daisies) dévoilera son tout nouvel opus le 14 août prochain. Intitulé Smile, ce dernier s'annonce comme l'une des plus grosses sorties pop de l'année 2020. Et la bonne nouvelle, c'est que Katy Perry vient tout juste de dévoiler un clip pour Smile - morceau éponyme.

Se prêtant au jeu de l'interview, Katy Perry a expliqué avoir écrit ce morceau "au cours de l'une des pires périodes de sa vie" : "J'ai écrit ce morceau de l'album alors que je traversais une période très sombre", expliquait-elle. "J'avais perdu le sourire". Katy Perry a su tirer profit de cette sombre période et nous offre un single éclatant et coloré - de quoi retrouver le sourire.