Katy Perry dévoile le clip de Small Talk (VIDEO)

Le retour de Katy Perry dans les charts, tout le monde l'attendait. Il y a quelques mois, la popstar nous offrait un duo réussi avec Zedd (365) avant de frapper fort avec Never Really Over . Bonne nouvelle pour les fans, elle nous revient avec Small Talk - déjà teasé sur les réseaux sociaux. Co-écrit avec Charlie Puth, le titre s'est fait une jolie place dans le paysage pop. Et avec plus de 7 millions de vues, le clip est en passe de s'imposer.

Dans la vidéo (réalisée par Tanu Muino), Katy Perry entraîne son chien pour le Mutt Ball dont le slogan est “making fetch happen”. En plus de remporter le trophée, elle repart avec un nouveau love interest. Ah, si tout était aussi simple que dans un clip de Katy Perry !