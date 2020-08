Katy Perry dévoile l'excellent clip de Smile (VIDEO)

ENFIN ! Après un teasing énigmatique, Katy Perry a dévoilé l'excellent clip de Smile - single chargé de défendre son nouvel album. Pour rappel, l'opus de la popstar aurait sortir le 14 août dernier. Mais, l'actualité en a décidé autrement : Katy Perry a jugé préférable de ne sortir l'album que le 28 août prochain mais n'a pas laissé ses fans sans rien : vendredi dernier, la popstar internationale dévoilait le clip tant attendu de Smile, nous plongeant ainsi dans un jeu vidéo.

L'on attendait un clip digne d'un blockbuster et visiblement, Katy Perry n'a pas déçu : fidèle a elle-même, la star nous a offert une vidéo esthétique et travaillée, se glissant dans la peau d'un personnage de jeu vidéo. Déjà visionné plus de 6 millions de fois sur Youtube, le clip a fait son petit effet chez les fans : "MEILLEURE VIDEO ANIMEE !", s'exclame un internaute. 'Elle nous rend heureux, je l'aime !'. Une autre fan ajoute : 'J'ai grandi en écoutant Katy Perry, de Firework à Roar. Son bébé va avoir la meilleure des enfances en écoutant ses morceaux".

Katy Perry signe ici un clip qui, inévitablement, nous donne "une raison de sourire".