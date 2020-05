Katy Perry dévoile l'échographie de sa fille (VIDEO)

Alors qu'elle prépare activement la sortie de son cinquième album , Katy Perry partage également sa grossesse avec ses fans. Sur les réseaux sociaux, l'interprète de Roar s'en donne a coeur joie - on se souvient de son imitation récente de Dumbo, célèbre éléphant made in Disney. Eh bien aujourd'hui, la star réitère avec une échographie (vidéo) de sa petite fille qui, visiblement, à un caractère bien trempé. Voyez plutôt :

"Quand votre fille (même pas née) vous fait déjà un doigt d'honneur depuis l'utérus, vous savez que vous êtes mal parti", lance t-elle. Et c'est vrai qu'en y regardant de plus près, on peut presque le voir ! La chanteuse a ajouté un #HappyMothersDayHome (aux Etats-Unis, la fête des mères se tenait ce Week-end).

Voilà qui promet...!