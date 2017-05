Katy Perry devient juge pour American Idol

Bonne nouvelle pour Katy Perry, si jamais son nouvel album, Witness, qui sort le 9 juin prochain fait un flop, elle pourra compter sur une autre entrée d'argent ! La chanteuse a confirmé la rumeur qui l'annonçait comme juge de l'émission American Idol. Le célèbre télé-crochet américain (équivalent de la Nouvelle Star) sera de retour outre-Atlantique après seulement un an d'absence ! Fox avait cessé la production de l'émission après sa quinzième saison et c'est donc finalement ABC qui la relance sur le petit écran. C'est avec un enthousiasme non dissimulé que Katy Perry a tweeté cette bonne nouvelle.

SO thrilled @ABCNetwork is bringing back @AmericanIdol, and I’m bringing it back to the ????MUSIC???? ???? you at auditions❗ pic.twitter.com/E0DGe3pVcY — KATY PERRY (@katyperry) 16 mai 2017

Katy Perry a précisé dans un communiqué "Je suis honorée et excitée d'être la première juge à faire revenir la tradition American Idol de transformer les rêves en réalité de talents incroyables avec de vraies personnalités et histoires. J'écoute constamment de nouvelles musiques , et j'adore découvrir des diamants bruts". Mais avant cette aventure Katy Perry va donc devoir défendre son cinquième album studio et entamer une tournée dont on attend avec impatience qu'elle passe par l'Europe et la France. Pour le moment l'artiste n'a annoncé de dates de concerts qu'en Amérique du Nord ! Affaire à suivre...