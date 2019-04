Katy Perry : découvrez son duo avec Daddy Yankee

Serait-ce enfin le grand retour de Katy Perry ? C'est en tout cas ce qu'espère les fans de la chanteuse. Après la sortie de son dernier album Witness en 2017 et une longue tournée mondiale pendant plus d'un an, l'interprète de Firework avait décidé de faire une pause dans sa carrière et de se concentrer, entre autres, sur sa relation avec l'acteur Orlando Bloom. Un break lucratif puisque elle en avait également profité pour signer une seconde saison en tant que juge dans l'émission American Idol.

Et alors qu'on ne l'attendait plus, voilà que l'américaine vient de s'associer au chanteur et producteur Daddy Yankee. Une collaboration inattendue avec le "roi du reggaeton" sur son tube Con Calma, sorti cette année. Dévoilé sur le compte Instagram de ce dernier grâce à une publication très énigmatique, c'est véritablement lorsque les deux artistes se sont suivis mutuellement sur les réseaux sociaux que les internautes se sont affolés. Un retour en grande pompe et, pourquoi pas, les prémices d'un album à venir...