Katy Perry : Découvrez sa rencontre avec ses fans grâce à Virgin Radio (vidéo)

Il y a quelques jours Virgin Radio organisait un concours exceptionnel sur ses réseaux sociaux ( Instagram, Twitter et Facebook) afin de trouver les "plus grands fans de Katy Perry". Vous avez été nombreux à tenter votre chance et ce sont finalement cinq KatyCats français qui ont été contactés par Lionel qui a pu leur annoncer l'excellente nouvelle : ils ont gagné une rencontre avec la star lors de sa venue à Paris ! Au téléphone, les fans n'ont pas caché leur émotion, une séquence filmée par les équipes de Virgin Radio. On vous invite aussi à découvrir ci-dessous la vidéo émouvante de la rencontre entre ces jeunes français et leur idole, à l'occasion de la sortie de Witness, quatrième album de Katy Perry.

Séance photos, filtre snap, selfies, signature d'autographe et même câlins, Katy Perry s'est montré généreuse avec ses fans. Et pour les autres, la semaine Katy Perry est loin d'être finie puisque ce soir vous avez rendez-vous entre 20h et 21h pour un Top Virgin Radio 100% Katy Perry puis dimanche soir, entre 20h et minuit pour le Lab Virgin Radio où Lionel dévoilera son interview avec la chanteuse !