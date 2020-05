Katy Perry : Daisies et Never Really Over en live pour Good Morning American (VIDEO)

Patience, le nouvel opus de Katy Perry sera disponible le 14 août prochain. La chanteuse l'a annoncé il y a quelques temps via l'assistant d'Amazon (Alexa) et depuis, elle enchaîne les performances : après avoir joué Daisies pour American Idol, Katy Perry a cette fois investi le plateau de Good Morning America. Au programme, une session live avec son dernier single (évidemment) mais aussi Never Really Over. Voyez plutôt :

Daisies

Never Really Over

Comme le relève nos confrères d'idolator, Daisies continue de se frayer un chemin dans les charts. Cette nouvelle ère de la carrière de Katy Perry s'annonce radieuse et quelque chose nous dit que ce cinquième opus sera très bien accueilli. Patience !