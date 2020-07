Katy Perry continue de teaser son album avec la sortie du titre Smile (AUDIO)

C'est en clown triste que Katy Perry a décidé de s'afficher sur la couverture de son nouvel album intitulé Smile ("sourire" en français) et dont la sortie est prévue pour le 14 août prochain ! Un choix qui est loin d'être le fruit du hasard puisque la chanteuse américaine avoue elle-même que cet album a été écrit dans une période très difficile de sa vie. "Je sortais d'une période sombre avec 'Witness' et j'ai conçu un disque durant deux ans. J'en ai écrit une partie alors que j'étais en dépression clinique et que j'essayais de retrouver la lumière au bout du tunnel. Quand j'écris des chansons comme 'Firework' ou 'Roar', ce n'est pas parce que je vois la vie en rose. C'est justement parce que je traverse des moments difficiles et que j'essaie de m'en sortir." expliquait l'artiste lors d'une récente interview.

Il semblerait donc que cette période ait été fructueuse pour Katy Perry puisque la chanteuse continue de nous teaser son album avec la sortie, aujourd'hui, du titre Smile. Une chanson remplie de bonne énergie qui devait, au tout début, être un duo avec Puff Daddy. En attendant le 14 août prochain, on vous laisse profiter de ce nouveau titre qui annonce, comme il se doit, l'arrivée de cet opus très attendu.