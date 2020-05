Katy Perry confirme la sortie de son cinquième album pour cette année !

Si la rumeur dit vraie, Katy Perry pourrait bien connaître l'une des plus belles années de toute sa vie ! Après l'annonce de sa grossesse avec l'acteur Orlando Bloom, l'interprète de Teenage Dream s'apprêterait en effet à faire son grand retour dans les bacs. Près de trois ans après l'album Witness porté par des tubes comme Bon Appétit ou Chained to the Rhythm, la chanteuse américaine vient d'annoncer qu'un nouvel opus devrait voir le jour en 2020 qu'elle que soit la situation sanitaire actuelle.

En effet, l'artiste s'est récemment exprimée lors d'un live sur son compte Facebook, voilà ce qu'elle affirme : "En Californie, vous savez, il va y avoir beaucoup de règles et de façons de faire - nous n'allons pas simplement revenir à la normale. Je vais établir un record cette année, en quarantaine ou non, parce que nous ne laisserons aucun coronavirus nous empêcher de danser, même si nous dansons chez nous." Un projet ambitieux que Katy Perry compte bien entamer dès la sortie de son titre Daisies, le 15 mai prochain. Un morceau qu'elle qualifie elle-même comme une "chanson pour tous les rêves dont vous avez rêvé, et toutes les choses que vous voulez réaliser". Encore un peu de patience, l'ère KP5 arrive à grands pas !