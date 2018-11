Katy Perry chante Noël avec le titre Cozy Little Christmas !

Pour célébrer les fêtes de fin d'année qui approchent à grand pas, les stars anticipe la saison hivernale en se mettant au son de cloche de Noël. Katy Perry ne déroge pas à la règle et pour bien commencer l'hiver -un peu en avance, il faut dire, elle dégaine Cozy Little Christmas. Ne soyez pas surpris. La pop star américaine adore Santa Claus et avait déjà sorti une chanson le célébrant, trois ans plus tôt. On parle bien entendu de Everyday Is A Holliday.

Avec Cozy Little Christmas, celle que l'on pensait en longue pause musicale, ne semble pas vouloir lever le pieds. Après les rumeurs d'une collaboration avec le jeune DJ Zedd, Katy Perry semble vouloir offrir à ses amis et surtout ses fans, un petit cadeau en avance. Et franchement, ce n'est pas pour nous déplaire ! Pour pouvoir savourer le morceau, sachez qu'il est disponible en exclusivité sur Amazon Music.