Katy Perry, Calvin Harris, Coldplay...Les albums de juin les plus attendus

Après vous avoir dévoilé les concerts de juin à ne pas manquer à Paris, on vous dit tout sur les albums les plus attendus des quatre prochaines semaines ! Il va y en avoir du beau monde chez votre disquaire et sur vos plateformes de streaming préférées. Petit revue, non exhaustive, des troupes ! Katy Perry - Witness (09/06) : Le retour de Katy Perry avec un cinquième album est probablement le plus intriguant des sorties du mois. La chanteuse avait dans un premier temps plutôt conquis ses fans avec l'engagé Chained To The Rhythm avant de laisser les mélomanes plutôt circonspects avec les titres Bon Appétit et Swish Swish. Witness s'annonce-t-il donc comme un album du renouveau avec des chansons un brin militante ou comme une collection de morceaux pop manquant de renouveaux ?

Calvin Harris - Funk Wav Bounces Vol 1 ( 30/06)

Calvin Harris a passé les derniers mois à affirmer sur ses réseaux sociaux qu'il avait une collection de chansons complètement folles qui s'accumulaient chez lui. Chose promise chose due, il y a quelques semaines Calvin Harris annonce la sortie de son cinquième album studio en dévoilant sa liste de featurings incroyable ! Ariana Grande, Katy Perry, Pharrell Williams, Frank Ocean, Big Sean, John Legend, Nicki Minaj, pour ne citer qu'eux, seront donc sur le prochain opus de l'écossais et l'album s'annonce comme la Bande Originale parfaite de vos après-midi chill au bord d'une piscine !

Phoenix - Ti Amo (09/06)

Les frenchies versaillais les plus cool de la scène pop internationale sont de retour avec un sixième album studio intitulé Ti Amo. Un album où le quatuor explore leur version fantasmée de l'Italie, tout en distillant toujours leurs jolies ritournelles pleines d'amour et de bons sentiments. Le groupe s'est d'ailleurs confié à VirginRadio.fr en interview, un entretien à retrouver très vite sur le site !

Coldplay - Kaleidoscope (30 /06)

En attendant de, peut-être, avoir la chance de voir Coldplay sur la scène du Stade de France en juillet, le groupe de Chris Martin vous fait patienter avec un EP. 5 chansons seront dévoilées, incluant le duo Something Just Like This avec The Chainsmokers, en forme de prolongement à l'album A Head Full of Dreams sorti en 2015.

Lorde - Melodrama ( 16/06)

Quatre longues années auront passé entre Pure Heroine et son très attendu successeur. Lorde a annoncé que cet album serait surprenant, une impression confirmé par le dévoilement du premier single le subliment pop Green Light ! Melodrama s'annonce comme un album cathartique où la jeune femme, toujours aidé par Jack Antonoff (FUN) à l'écriture et à la prod, explore ses peines de cœur.

Imagine Dragons - Evolve ( 23/03)

Troisième album studio pour les américains d'Imagine Dragons, après le carton de Smoke + Mirrors, le quatuor va-t-il de nouveau conquérir les charts mondiaux avec leurs chansons rock énervées ? C'est tout le mal qu'on leur souhaite, et la bonne nouvelle c'est qu'on vous donnera très bientôt un avant-goût d'Evolve via une interview à paraître très bientôt sur le site !

Et aussi : Dua Lipa (02/06), London Grammar - Truth Is A Beautiful Thing (09/06), Beth Ditto - Fake Sugar (16/06) , Tibs - Nation (16/06) Radiohead - OkNotOk (23/06)...