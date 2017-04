Katy Perry tease Bon Appétit, son nouveau single

Katy Perry est joueuse, et l'a prouvé plus d'une fois. Il y a quelques mois pour célébrer son grand retour avec le single Chained To The Rhythm, la chanteuse avait dispersé des boules à facettes, aux quatre coins du monde, diffusant cette toute nouvelle chanson la veille de sa sortie officielle. Hier elle partageait sur ses réseaux sociaux une recette de la "meilleure tarte aux cerises au monde". Mais entre les lignes, et les classiques conseils de préparation et ingrédients, les fans ont pu déceler quelques mots qui avaient tout l'air de paroles de chanson. En mars dernier les KatyCats avaient pu découvrir via l'Instagram story de leur idole quelques extraits de cette chanson annoncée dont la rumeur veut qu'elle soit en featuring avec Ariana Grande.

Bake me a pie and you may get a surprise ???????? Une publication partagée par KATY PERRY (@katyperry) le 24 Avril 2017 à 16h03 PDT

Les fans de Katy Perry n'ont pas tardé à inonder la chanteuse de photo de tartes aux cerises, certains se sont réellement mis aux fourneaux tandis que d'autres se sont contentés de la troller. Au vu du timing on peut espérer écouter cette toute nouvelle chanson ce 28 avril, le vendredi étant le jour traditionnel de sortie des nouveaux singles et nouveaux albums. Quant au nouvel album de Katy Perry, il ne devrait pas sortir avant l'été 2017. Pour patienter il ne vous reste donc plus qu'à concocter votre propre tarte aux cerises grâce aux précieuses instructions de la chanteuse !