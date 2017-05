Dans les news musique de la semaine, on retrouve Harry Styles, Indochine et Muse mais Katy Perry a décidé qu'elle avait aussi envie de faire parler ce week end puisqu'elle balance son clip "Bon Appétit" sur les ondes de l'interweb. La jeune femme, plus diabolique que jamais, se fait littéralement pétrir, assaisonner et cuisiner par une bande de chefs cuistots à l'air pas commode. Ce clip est clairement une critique de notre société, prête à tout pour tout savoir sur les célébrités et des gens qui oublient les limites à cause de leur argent. Quand on sait à quel point Katy Perry et farouchement opposée à Donald Trump, on se dit qu'il y a sans doute encore un message pour le président américain... On vous laisse découvrir la vidéo et on se retrouve juste après.

Pour ce duo avec Migos, la chanteuse a très bien joué puisque musicalement, on retrouve la Katy Perry de "Dark Horse" avec quelque chose de nouveau, parce que c'est vrai que c'est toujours mieux de changer un peu. Cette vidéo, par ailleurs, colle parfaitement avec la chanson et son ambiance un peu dark n'est pas pour nous déplaire, à la rédac de VirginRadio.fr. Bref, encore une réussite pour Katy Perry en matière de vidéos qui décidément, ne se rate pas souvent ! Mais d'autres groupes font aussi parler avec leurs ambitions en ce moment puisque Metallica veut être le premier groupe à jouer dans l'espace !