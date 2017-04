Préparez-vous, Katy Perry est véritablement de retour sur la scène pop ! Après avoir dévoilé son single "Chained To The Rhythm" et avoir fait son grand retour sur scène lors de la cérémonie des Grammy Awards 2017, la superstar est prête à dévoiler de nouveaux morceaux extraits de son prochain album. Cinq ans ont en effet passé depuis la sortie de "Prism" son quatrième album et les fans attendaient avec impatience son grand retour. C'est désormais chose faite et c'est très efficace !

Dans la continuité de l'univers pop/rock de "Chained To The Rhythm", Katy Perry dévoile aujourd'hui "Bon Appétit" qu'elle a co-écrit notamment avec Max Martin. Avec ce titre typiquement français, Katy Perry a dévoilé un visuel où on peut découvrir son visage sur une assiette de fruits. La chanteuse avait déjà teasé ce morceau sur ses pages Twitter, Instagram et Snapchat et le trio de rappeurs Migos donne une plus grande dimension à ce morceau qui s'annonce déjà comme un hit. Le cinquième album de Katy Perry devrait sortir un peu plus tard dans l'année et on a hâte de découvrir ce que la chanteuse nous réserve !