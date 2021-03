Katy Perry atteint un nouveau record sur Spotify

Il y a quelques mois, Katy Perry dévoilait Smile - son nouvel opus. En plus de nous offrir des hits tels que Never Really Over, la chanteuse y a vu une occasion de démarrer un tout nouveau chapitre de sa carrière - mais aussi de sa vie de femme. 13 ans après la sortie de son premier album (One Of The Boys), l'interprète de Hot and Cold est -encore et toujours- capable de battre des records. Pour preuve, le dernier en date est impressionnant.

.@KatyPerry has reached 10 BILLION total streams across all credits on Spotify. pic.twitter.com/PZRCvhFm9W — Pop Crave (@PopCrave) March 11, 2021

Notez que Katy Perry a atteint les 10 milliards de streams (comptabilisés sur l'ensemble de ses morceaux) sur Spotify. Une prouesse qui montre qu'au fil des années, Katy Perry a su se constituer un véritable patrimoine musical : de Roar à I Kissed a Girl en passant par This Is How We Do, le catalogue de l'artiste est impressionnant.

Et quelque chose nous dit qu'elle n'a pas fini de battre des records.