Katy Perry, Ariana Grande, John Travolta... les stars fêtent les 25 ans de All I Want for Christmas avec un clip (VIDEO)

Courage, la saison est bientôt finie. Mais avant de remballer le hit de Mariah Carey pour l'année, place au clip qui, inévitablement, va battre des records : pour célébrer les 25 ans de All I Want For Christmas is You (qui, on le rappelle, s'est positionné en tête des charts), une poignée de stars ont imaginé un clip. De John Travolta à Katy Perry en passant par James Corden, Ariana Grande et Snoop Dog, c'est à voir sans plus attendre !

Même Ryan Reynolds s'est prêté au jeu ! Bref, qu'ils soient acteurs, chanteurs, présentateurs ou sportifs, tous ont accepté de participer au projet. De son côté, Mariah Carey a -elle aussi- dévoilé un nouveau clip le 20 décembre dernier... si vous saturez, on vous le jure, All I Want For Christmas ne devrait plus vous prendre la tête... enfin, jusqu'à l'année prochaine !