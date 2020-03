Katy Perry annonce une nouvelle ère avec Never Worn White (VIDEO)

Nombreuses sont les artistes qui ont annoncé un retour flamboyant : de Dua Lipa à Lady Gaga en passant par Taylor Swift et Billie Eilish, elles sont nombreuses à marquer ce début d'année. Mais, il y en a une qui se démarque ! Après des jours d'attente, Katy Perry a (enfin) fait son grand retour avec un nouveau single - et une bonne nouvelle. Enceinte, l'interprète de I Kissed a Girl annonce une toute nouvelle ère avec Never Worn White. Voyez plutôt :

Très discrète depuis quelques mois, Katy Perry a révélé sa grossesse hier, dans le clip de son nouveau single : une belle façon d'annoncer cette nouvelle ère - tant professionnelle que personnelle. Preuve aussi que les femmes peuvent mener une carrière tout en s'épanouissant dans sa vie personnelle.

Avec près de 500.000 vues en quelques heures, ce nouveau clip s'impose déjà sur Youtube.